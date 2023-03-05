«Увозили в реанимацию»: Гай Германика рассказала о болезни старшей дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Гай Германика рассказала о проблемах со здоровьем у старшей дочери

«Увозили в реанимацию»: Гай Германика рассказала о болезни старшей дочери

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Старшей наследнице режиссера уже 14 лет. Из-за подросткового периода девочке еще сложно понять все переживания мамы.

Режиссер Валерия Гай Германика взяла интервью у 14-летней дочери Октавии, в ходе которого выяснилось, что у подростка проблемы со здоровьем — высокие показатели глюкозы в крови. Из-за этого мама ей почти год запрещала ходить в школу.

«Это была перестраховка. У меня были проблемы с сахаром, поэтому не пускала. Хотя не было причины тогда», — рассказала девочка. Интервью опубликовано на YouTube-канале Гай Германики.

В ответ мама девочки напомнила, что у той не просто однократно был повышен сахар в крови, а достаточно серьезное  заболевание. 

«А как бы ты себя чувствовала, если бы твой ребенок болел диабетом I типа? Представь, как я себя чувствовала, когда тебя увозили в реанимацию», — возмутилась режиссер.

Тот период отразился не лучшим образом на жизни Октавии. Сейчас ей приходится подтягивать предметы, которые она вынуждено пропускала. Также ей стало сложно подолгу оставаться дома.

«Теперь я зависима от школы. Не могу даже на выходных дома сидеть. Мне некомфортно. Комфортно только, когда я в школе, даже если там скучно. Не могу пропускать», — объяснила подросток.

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