«Пчелы покусали?» — Зверева показала упражнения от мешков под глазами и отеков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Певица Зверева поделилась с подписчиками рецептом от отеков и мешков под глазами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram* / sashazvereva; 5-tv.ru

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Артистке 42 года, но она выглядит значительно моложе цифр в паспорте.

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева поделилась лайфхаком, как утром после бессонной ночи быстро избавиться от отеков и мешков под глазами. Певица недавно отметила 42-летие, но выглядит значительно моложе своего возраста.

«Меня что, пчелы покусали?» — кому знакомо подобное отражение в зеркале по утрам? У кого-то отеки появляются не только с утра и являются перманентной частью образа, а скулы или красивый овал остались далеко в прошлом. Есть проблема — есть решение! Причем своими руками. Попробуйте мой рецепт от отеков, несвежего утреннего вида, мешков под глазами», — сказала знаменитость и приступила к упражнениям.

Упражнения она посоветовала выполнять перед умыванием, не нанося на лицо крем или сыворотку. Сначала она массирует околоушные лимфатические бассейны, потом промакивающими движения от носа разгоняет мешки под глазами. 

«Готово! Вы прекрасны!» — заключила артистка.

Ранее, писал 5-tv.ru, Саша Зверева рассказала, как облегчить роды.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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