Наталия Медведева рассказала о трудностях воспитания детей: «Самим от себя тошно»

Звезда Comedy Woman с супругом Александром Коптелем растят троих детей — младший наследник появился на свет летом прошлого года, а старшие уже вовсю проверяют на прочность родительские нервы.

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева поделилась трудностями воспитания сыновей. Актриса — многодетная мама, она родила троих наследников в браке с юмористом Александром Коптелем. Старшему Илье семь лет, среднему Тимофею четыре года. Имя и пол самого младшего ребенка звезды пока держат в тайне. Известно, что он появился на свет летом прошлого года.

Актриса в личном блоге поделилась, что вместе с мужем приняла решение — стараться не допускать типичных ошибок в воспитании детей. Мальчики, по ее словам, зачастую просто вынуждают заниматься нравоучениями. Но от замечаний детям Медведева и Коптель условились воздерживаться. Как и от попыток подавить их способы самовыражения, даже если они сводят с ума. Потому что когда подобное происходит, им «самим от себя тошно».

Александр Коптель и Наталия Медведева с сыновьями. Фото: Instagram* / natalymedvedeva

«Договорились с мужем стараться закрыть свои рты с критикой в адрес старшего. А он так и провоцирует заняться нравоучениями, причем именно он максимально старательный и послушный… Сдерживаться от слова „тише“ к Тимофею. Он такой яркий и громкий! Иногда мне кажется, что он вообще не знает слова „шепот“», — написала Медведева.

Как поделилась актриса, средний сын несколько раз за вечер будит очередным бурным выражением эмоций самого младшего ребенка. Он рассказывает секреты на ухо так, что «в курсе ближайшие две улицы». Мальчик одинаково остро и громко реагирует и на травму от очередного падения, и на неправильно надетые трусы. Взрослым бывает трудно принять такое поведение, но они, как повторила Медведева в заключении поста, «пообещали друг другу стараться».

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