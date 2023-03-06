«Резня бензопилой по-техасски»: почему словам Трампа нельзя верить

Политолог объяснил, что Трамп почти в каждом высказывании противоречит сам себе.

Бывший президент США Дональд Трамп даже за время президентского срока не заботился о том, чтобы его заявления были связаны между собой. Для Трампа был важен образ. Об этом заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер изданию URA.RU.

Прежде Дональд Трамп заявлял, что в случае переизбрания на пост президента США он убедит ЕС приумножить помощь Украине за десять минут. Также экс-президент США заявил, что завершить конфликт между Москвой и Киевом можно за 24 часа.

Политолог объясняет, что Трамп — неоднозначная личность. К первому сроку он пришел с лозунгом, что хочет поладить с Россией, но впоследствии этого не произошло.

«Он ухудшил отношения. Он продолжал ухудшать. Он посылал в Москву людей, которые самым наглым образом ухудшали и способствовали ухудшению отношений. За четыре года было пройдено столько точек невозврата, что вернуться к предыдущему было просто невозможно», — сказал Владимир Брутер.

Политолог призвал не искать логику в заявлениях Трампа, так как у бывшего президента США нет беспокойств, что все его заявления противоречивы.

«Ему совершенно по барабану, что у него в первой части фразы что-то одно, а во второй — что-то другое. Для него главное, чтобы клип хорошо сработал. Чтобы он попал в образ. Такая резня бензопилой по-техасски. Народу нравится. Искать логику, как в анекдоте, здесь ни в коем случае не надо. Здесь нет ничего похожего даже близко», — уточнил он.

Политолог Брутер отметил, что Трампу важно показать себя человеком, который может на что-то повлиять. Его образ —это «очень крутой» политик, который способен все решить за пару минут. А когда ему задают вопрос — «Как?». Он отвечает, что это не касается никого, кроме него. И для того, чтобы рассказать об этом он, конечно же, должен стать президентом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США.