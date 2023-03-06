Ольга Орлова удивила публику своей диетой после родов

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Рита Миронова
Рита Миронова 43

Ведущая спустя месяц после рождения ребенка похудела на 10 килограммов. Как ей это удалось?

Ольга Орлова удивила публику своей диетой после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Недавно родившая Ольга Орлова удивила аудиторию своей диетой, из-за которой она стремительно теряет набранные килограммы. Ведущая активно делится в соцсетях своими успехами, однако далеко не все искренне радуются за нее. Многие начали подозревать, что Орлова все-таки не была беременной, потому что слишком быстро худеет.

На видео, которые знаменитость опубликовала в своем блоге, можно заметить сырную и колбасную нарезки. Орлова в шутку сказала, что именно такое питание помогает ей похудеть.

Во время беременности знаменитость весила больше 60 килограммов. Почти через неделю после родов вес снизился до 55 килограммов, а сейчас и вовсе до 50. Артистка призналась, что разрешает себе есть всю пищу, но в небольших количествах. А вот на ночь Орлова не ест.

«Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — рассказывала ведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова после родов нарушила рекомендации врачей.

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