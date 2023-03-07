Кто первый может пострадать из-за таяния льда в Антарктиде и что будет с Россией

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 090

Эксперт Нахутин назвал повышение уровня мирового океана опасным для Бангладеша

Фото, видео: www.globallookpress.com / Picasa; Ruptly / Alain Duclos and data-avalanche.org; Ruptly / British Antarctic Survey; Ruptly; 5-tv.ru

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Климат — глобальная система, поэтому изменения в нем повлияют на весь мир.

Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Это минимальное значение за всю историю спутниковых наблюдений, которая длится 44 года. Чем это опасно и как может отразиться на других странах, в том числе и на России? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответил заведующий отделом института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Александр Нахутин.

«Изменения ледового покрова — это следствие глобального потепления, чем причина, хотя, климатическая система очень сложна, там существует множество обратных связей <…> уменьшение площади ледового покрова идет к уменьшению отражения солнечных лучей, солнечной радиации обратно в космос, следовательно, к увеличению нагрева», — заявил эксперт.

По словам Нахутина, климат — глобальная система, поэтому изменения в нем повлияют на все страны. В случае с происходящим в Антарктиде должна возрастать температура атмосферы. Тем более, таяние льда повышает уровень мирового океана. Для прибрежных стран это очень опасно, особенно для густонаселенных.

«Какие-то бедные страны, например, Бангладеш — им придется туго, если это будет иметь значительный характер», — рассказал специалист.

Как же повышение уровня мирового океана отразится на России? Отвечая на этот вопрос эксперт подчеркнул, что изменение приведет к вероятному затоплению прибрежных территорий страны. Государство выделит необходимые средства на строительство сооружений для укрепления берегов, где вода может навредить инфраструктуре и гражданам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые занимаются на Антарктиде космическими экспериментами.

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