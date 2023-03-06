На юго-востоке Москвы горит жилой комплекс «Михайловский парк»

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Рита Миронова
Рита Миронова 97

По предварительным данным, возгорание началось на 23 этаже высотки.

На юго-востоке Москвы горит жилой комплекс «Михайловский парк»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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На юго-востоке Москвы загорелся жилой комплекс «Михайловский парк». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Пожар начался на одном из этажей многоэтажного здания, по предварительным данным, на 23. По словам очевидцев, из нескольких окон идет густой темный дым. Жильцы высовываются из окон квартир и просят о помощи.

В конце февраля крупный пожар произошел в отеле «МКМ» в Москве. Тогда погибли шесть человек и пострадали еще 20. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно пожар в отеле «МКМ». Во время возгорания люди кричали о помощи из окон.

 

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