На юго-востоке Москвы горит жилой комплекс «Михайловский парк»

На юго-востоке Москвы загорелся жилой комплекс «Михайловский парк». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Пожар начался на одном из этажей многоэтажного здания, по предварительным данным, на 23. По словам очевидцев, из нескольких окон идет густой темный дым. Жильцы высовываются из окон квартир и просят о помощи.

В конце февраля крупный пожар произошел в отеле «МКМ» в Москве. Тогда погибли шесть человек и пострадали еще 20. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно пожар в отеле «МКМ». Во время возгорания люди кричали о помощи из окон.