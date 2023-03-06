Омолодившаяся вдова Этуша стала неузнаваемой в новом образе

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Вдова Этуша Елена сделала новую прическу и вызвала бурную реакцию в соцсетях

Омолодившаяся вдова Этуша стала неузнаваемой в новом образе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Жена покойного актера продолжает следить за собой даже после смерти любимого супруга.

Елена Этуш является четвертой супругой актера Владимира Этуша. Она работала учительницей английского языка и прожила со знаменитым мужем почти двадцать лет. Правда, идиллия кончилась в 2019 году, артист скончался в 96 лет и оставил свою возлюбленную.

Уход любимого стал серьезным ударом для преподавательницы, после смерти звезды она посвятила свою жизнь увековечиванию памяти великого супруга. Благодаря ей вышла книга воспоминаний, появился памятник в деревне Долганиха Московской области, где у актера была дача. Также именно благодаря стараниям Елены Этуш покойному артисту установили мемориальную доску на доме в Гранатном переулке столицы.

При этом знаменитая учительница не забывает и о себе. Как сообщает издание dni.ru, красавица ухаживает за собой и даже не боится кардинальных перемен. Недавно женщина продемонстрировала новую прическу. На этот раз вдова Этуша коротко постриглась. Поклонники положительно оценили внешний вид красавицы и отметили, что она сильно помолодела.

«Надоели длинные волосы, да здравствует снова короткая стрижка!» — радостно сообщила 58-летняя преподавательница.

Елена Этуш сделала короткую стрижкуЕлена Этуш сделала короткую стрижку. Фото: Facebook* / Елена Этуш

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Этуша раскрыла свое тайное пристрастие, появившееся после смерти мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:08
Спасатели МЧС вызволили жильцов дома на юго-востоке Москвы из огненной ловушки
18:54
Омолодившаяся вдова Этуша стала неузнаваемой в новом образе
18:42
Внедорожник с туристами упал в озеро Гижгит в Приэльбрусье, двое погибли
18:30
Депутат Госдумы объяснила, как будет работать паспорт семьи мобилизованного
18:17
«Все равно сдадут»: военный эксперт заявил, что будущее Артемовска предопределено
18:01
Казарновская заявила об очередях желающих выступить в Донбассе артистов

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
Его творчество выворачивает меня наизнанку: звезды о Викторе Резникове
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица