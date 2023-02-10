Вдова Этуша раскрыла свое тайное пристрастие, появившееся после смерти мужа
Елена Этуша рассказала, что ее любимый продукт — майонез
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Возлюбленная Этуша отказывается слышать, что майонез — это вредный и опасный продукт для организма.
Четвертая жена актера Владимира Этуша — Елена Этуш, прожила в счастливом браке с актером почти двадцать лет. В 2019 году Владимир умер. Елена стала активно вести социальные сети и стала настоящей звездой. Недавно в своем блоге она рассказала о своей большой любви к майонезу. Об этом сообщает издание dni.ru.
У преподавательницы английского языка множество друзей, которые следят за ее повседневной жизнью в социальных сетях. Они радуются успехам Елены, комментируют ее записи и помогают советами.
Ее поклонники пришли в восторг после того, как Этуш рассказала, что не мыслит жизни без майонеза.
«Любит ли вы майонез так, как люблю его я?!» — облизывается вдова.
Елена Этуш отметила, что для нее нет разницы, домашний этот соус или магазинный.
«Калорийность абсолютно одинаковая, а в кетодиете майонез — один из главных продуктов, хоть ложкой ешь, со знанием дела», — написала Елена Этуш.
При этом вдова Этуша отказывается слышать, что майонез — это вредный и опасный продукт для организма. И приводит достаточно веский аргумент.
«Почему оливковое масло и яйца по отдельности полезны, а майонез, состоящий на 90 процентов из них же — не полезно?» — рассуждает Этуш.
Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Владимира Этуша показала роскошный особняк, оставшийся после смерти мужа.
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