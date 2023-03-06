Спасатели МЧС вызволили жильцов дома на юго-востоке Москвы из огненной ловушки

В начале о крупном пожаре, который произошел в высотке на юго-востоке Москвы. Жильцы оказались в огненной ловушке на 23-м этаже.

На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как люди, запертые на высоте, кричат и просят о помощи, высовываясь из окон, чтобы спастись от едкого дыма.

Известно, что хозяин горящей квартиры успел выбраться самостоятельно. Других жильцов удалось эвакуировать спасателям, обошлось без пострадавших. Но у жильцов теперь много вопросов к застройщикам.

«Мы живем здесь год — в нашем доме отсутствует вентиляция и система дымоудаления. Жильцы неоднократно жаловались. Но, к сожалению, проблемами жильцов никто не занимается», — пожаловалась жительница одной из квартир.

Пожар уже потушили. Пострадавших нет. По предварительным данным, загорелись вещи и мебель в одной из квартир. Сейчас в доме ликвидируют последствия возгорания.