Кинологи Петербурга обучают собак отыскивать брошенные ВСУ боеприпасы

Эфирная новость 30

Хвостатые саперы помогут спасти человеческие жизни от смертоносных натовских снарядов.

Фото, видео: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ленобласти кинологи Росгвардии учат своих подопечных искать боеприпасы, которые применяют страны НАТО. Служебные собаки принимают участие в испытаниях новейших имитаторов запахов взрывчатых веществ.

На учениях животных тренируют находить снаряды, замаскированные в автомобильной технике, на объектах городской инфраструктуры, а также в полевых условиях. В будущем это поможет бойцам эффективно и безопасно разминировать территории, которые покидают формирования ВСУ.

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Зеленский отправил в отставку нескольких сотрудников СБУ
22:08
США вновь не выдали визы ряду делегатов РФ на сессию в штаб-квартире ООН
21:55
Кинологи Петербурга обучают собак отыскивать брошенные ВСУ боеприпасы
21:44
Американский экономист Сакс: США провоцируют Путина с 2001 года
21:38
«Кот в багаже»: пушистый турист чуть не уехал в путешествие по США
21:21
За каким советом мужчины обращаются к астрологам?

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
Хотят довести до миллиона: почему российским бойцам важно освободить Купянск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица