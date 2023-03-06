Кинологи Петербурга обучают собак отыскивать брошенные ВСУ боеприпасы

В Ленобласти кинологи Росгвардии учат своих подопечных искать боеприпасы, которые применяют страны НАТО. Служебные собаки принимают участие в испытаниях новейших имитаторов запахов взрывчатых веществ.

На учениях животных тренируют находить снаряды, замаскированные в автомобильной технике, на объектах городской инфраструктуры, а также в полевых условиях. В будущем это поможет бойцам эффективно и безопасно разминировать территории, которые покидают формирования ВСУ.