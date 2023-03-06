Тяжести, коты и алкоголь: какие правила нарушила Ольга Орлова после родов

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 582

Гинеколог Милютина: в первые полтора месяца после родов женщине не рекомендуется пить алкоголь и поднимать тяжести

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / Мария Милютина; 5-tv.ru

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Женщинам нужно время, чтобы восстановиться после рождения ребенка. Что будет, если нарушить рекомендации врачей?

Недавно родившая телеведущая Ольга Орлова слишком рано начала поднимать тяжести и пить алкоголь: в соцсетях она поделилась кадрами, на которых держит большого и очень тяжелого кота породы мейнкун и пьет шампанское. Это сразу спровоцировало шквал критики у подписчиков знаменитости.

В связи с этим 5-tv.ru решил узнать у акушера-гинеколога Марии Милютиной, каких правил стоит придерживаться женщинам сразу после родов и чем грозит нарушение простых правил для здоровья недавно родившей мамы.

По ее словам, первые полтора месяца после родов — самые уязвимые для женщины, поэтому она должна относиться к себе максимально бережно.

«Если женщина не кормит грудью, то бокал шампанского не является преступлением. Если же у женщины период грудного вскармливания <…> на питание ребенка это влияет крайне негативно. Это будет проявляться в коликах и плохом самочувствии», — рассказала Мария Милютина.

Что касается поднятия тяжестей, женщине после родов нежелательно это делать из-за большого риска кровотечения, отметила гинеколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова похудела на 11 килограммов через месяц после рождения дочери.

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