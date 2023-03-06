Тяжести, коты и алкоголь: какие правила нарушила Ольга Орлова после родов

Женщинам нужно время, чтобы восстановиться после рождения ребенка. Что будет, если нарушить рекомендации врачей?

Недавно родившая телеведущая Ольга Орлова слишком рано начала поднимать тяжести и пить алкоголь: в соцсетях она поделилась кадрами, на которых держит большого и очень тяжелого кота породы мейнкун и пьет шампанское. Это сразу спровоцировало шквал критики у подписчиков знаменитости.

В связи с этим 5-tv.ru решил узнать у акушера-гинеколога Марии Милютиной, каких правил стоит придерживаться женщинам сразу после родов и чем грозит нарушение простых правил для здоровья недавно родившей мамы.

По ее словам, первые полтора месяца после родов — самые уязвимые для женщины, поэтому она должна относиться к себе максимально бережно.

«Если женщина не кормит грудью, то бокал шампанского не является преступлением. Если же у женщины период грудного вскармливания <…> на питание ребенка это влияет крайне негативно. Это будет проявляться в коликах и плохом самочувствии», — рассказала Мария Милютина.

Что касается поднятия тяжестей, женщине после родов нежелательно это делать из-за большого риска кровотечения, отметила гинеколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова похудела на 11 килограммов через месяц после рождения дочери.