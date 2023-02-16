В ЦБ предупредили о росте мошеннических атак на клиентов банков

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Как обезопасить свои счета и можно ли вернуть деньги, если их уже украли?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Банки готовы объединить усилия по борьбе с телефонными аферистами. Инициативу поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина и заявила, что эффективным методом будет принудительная блокировка денежных переводов, которые вызывают подозрения. Важная тема обсуждалась на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Нужно принимать этот закон. То есть если переводятся деньги на счет мошенника, а у Центрального банка есть база данных, по ней видно, что это счет мошенника. Во-первых, этот счет мошенника надо быстрее блокировать, во вторых, туда деньги человек не должен переводить хотя бы в течение двух дней, одуматься», — подчеркнула Набиуллина.

Банки должны отвечать перед клиентами, — подчеркнула Эльвира Набиуллина, — и возвращать похищенные мошенниками деньги. Это будет стимулировать кредитные организации активнее бороться с аферистами.

Кроме того, глава Центробанка сегодня сообщила, что ограничение на снятие наличной валюты, введенное в России до 9 марта — продлят. Не нашли оснований и для повышения лимита на переводы валюты физическими лицами.

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