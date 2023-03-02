Центробанк намерен продлить ограничения на снятие наличной валюты

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 46

В течение года все же удалось отменить или смягчить многие из ограничительных мер.

Центробанк намерен продлить ограничения на снятие наличной валюты

Фото: www.globallookpress.com / Abdurrahman Antakyali

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Все ограничения на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод из РФ средств нерезидентами из недружественных стран будут продлены. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ.

По ее словам, данные меры были очень важны для стабилизации ситуации в стране в кратчайшие сроки.

«Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться», — заявила Набиуллина.

1 августа 2022 года Банк России заявил о продлении ограничения на снятие иностранной наличной валюты на полгода. Лимит — десять тысяч долларов или десять тысяч евро.

Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. В связи с новыми реалиями Банк России был вынужден предпринять ряд мер для поддержания экономической ситуации в норме.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как В ЦБ предупредили о росте мошеннических атак на клиентов банков.

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