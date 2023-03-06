Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отстранена от участия во всех мероприятиях под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG) на два года. Об этом сообщили представители пресс-службы спортивной организации. Отстранение означает запрет на участие и получение аккредитации на соревнованиях, присутствие на них в любой официальной роли — тренера, главы делегации и так далее.

В заявлении сказано, что дисциплинарная мера связана с судебным разбирательством в отношении Винер по поводу снятия кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Кроме того, международная организация осудила реакцию Ирины Александровны на инцидент, в частности, ряд ее высказываний.

«Публичные заявления в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио-2020, признанные оскорбительными и в нарушающими правила FIG, а также отказ Ответчиков должным образом сотрудничать со следствием», — уточняет пресс-служба.

По завершении Олимпиады 2020 года Ирина Винер сообщила снятии кандидатуры Кузьминой на пост главы технического комитета FIG. Так Россия ответила на скандал, связанный с судейством на прошедших соревнованиях: спортсменка из РФ Дина Аверина получила на Играх серебро, уступив в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам.

Результаты российская сторона сочла, как говорила Винер, вопиющей несправедливостью. Она настаивала, что Аверина выиграла состязание. Президент Ирина Александровна также указывала на грубые ошибки израильской гимнастки в плане техники и артистизма, за которые она должна была лишиться очков. РФ потребовала пересмотра итогов, но FIG отклонила запрос и отказалась предоставить видеозаписи и протоколы по итогам выступления спортсменок из РФ и заявила — судьи были непредвзяты.

В прошлом году Ирина Винер сообщила об опасениях за судьбу российской художественной гимнастики. Она отметила, что текущая политическая обстановка «действует отвратительно на весь мир».

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