Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг рекорда за восемь лет

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Рита Миронова
Рита Миронова 15

При этом поставки европейских товаров уменьшились на 38,1%.

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг рекорда за восемь лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Евросоюзом достиг рекордного показателя за последние восемь лет. Такими данными делится РИА Новости.

Согласно подсчетам, в прошлом году из России в Европу стало поступать на четверть больше товаров, по денежным показателям этот ввоз увеличился до 203,4 миллиарда евро. Примечательно, что предыдущий максимум товарооборота между РФ и ЕС был в 2012 году, и тогда этот показатель составлял 203,6 миллиарда евро — всего на 230 миллионов меньше, чем в 2022 году.

Однако из Европы в Россию товаров поступать стало меньше. Экспорт снизился до минимальных показателей в 55 миллиарда евро. Такого снижения не фиксировали с 2005 года. Тем не менее, общий товарооборот между РФ и ЕС оказался максимальным за последние восемь лет, увеличившись до 258,6 миллиарда евро.

Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг максимальных 148 миллиардов евро. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций.

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