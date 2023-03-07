Тайный брак: кто на самом деле был мужем Элины Быстрицкой

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Элина Быстрицкая всю жизнь скрывала своего настоящего мужа

Тайный брак: кто на самом деле был мужем Элины Быстрицкой

Фото: Гутерман Михаил / ТАСС

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Актриса всю жизнь скрывала имя своего настоящего супруга и его высокую должность.

Легендарная актриса Элина Быстрицкая официально была замужем за Николаем Кузьминским. Он был заведующим отделом переводов Министерства внешней торговли СССР.

Пара познакомилась на вечеринке, и роман закрутился, когда Кузьминский еще жил с предыдущей женой. Первое время Элина проживала в доме вместе с ними, пока у Кузьминского не появилась отдельная большая квартира. В браке супруги прожили 27 лет, но детей у них так и не появилось.

Это официальная информация, которая, как пишет dni.ru, не совсем правдива. На самом деле, как считают журналисты, мужем Быстрицкой был Николай Патоличев — министр внешней торговли СССР, депутат Верховного Совета СССР, член КПСС, кавалер одиннадцати орденов Ленина, Чрезвычайный и полномочный посол СССР.

О том, что именно Николай Патоличев был настоящим мужем Быстрицкой, рассказали его земляки из Дзержинска. По их словам, Быстрицкая держала их брак в тайне всю жизнь, а тем, кто догадывался, врала. Но супругов, тайно проживших много лет вместе, даже похоронили на одном кладбище.

Ранее 5-tv.ru показывал, что стало с могилой Элины Быстрицкой.

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