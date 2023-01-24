«Не повезло с родными»: семья забросила могилу актрисы Элины Быстрицкой

Легендарная актриса ушла из жизни четыре года назад и оказалась совершенно забыта самыми близкими людьми.

Элина Быстрицкая была похоронена на Новодевичьем кладбище в 2019 году. Сейчас на ее могиле, некогда усыпанной живыми цветами, остались разбитые портреты и выгоревшие пластмассовые букеты. Это заставило певца Юлиана, дружившего с актрисой при жизни, обрушиться с критикой в адрес ее родных.

Со стороны место захоронения Быстрицкой больше напоминает свалку. Как пишет МК, певец Юлиан был шокирован, когда увидел фотографии, сделанные на кладбище. Он убежден, что сестра Быстрицкой, получившая многомиллионное наследство, так и не удосужилась обеспечить уход за могилой артистки.

«Сестре Быстрицкой должно быть стыдно, что она забросила могилу своей легендарной сестры. И никакое расстояние, и ее местонахождение в Израиле не может быть оправданием. В 21 веке можно элементарно договориться даже по Интернету, чтобы люди ухаживали за могилой», — подчеркнул Юлиан.

При этом, по словам певца, подобная ситуация не уникальна. Родные многих других почивших звезд также забывают о близких, зато отчаянно борются за наследство.

«Позор таким родственникам, которых интересуют только миллионы и наследство! Очень жаль, что любимой актрисе так не повезло с родными», — подытожил возмущенный артист.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела могила легендарной артистки Инны Чуриковой. Звезду отечественного театра и кино также похоронили на Новодевичьем кладбище.