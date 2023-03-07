«Развеялись по свету»: вдова Кобзона сообщила об утрате памятных вещей

Артист и модельер сотрудничали в 70-е, тогда дизайнер подарил народному артисту несколько дорогих стилизованных нарядов.

Костюмы эстрадного певца Иосифа Кобзона от кутюрье Вячеслава Зайцева не вошли в экспозицию российского Дома моделей. В эти дни она проходит в столице и посвящена 100-летию со дня создания первого ателье мод в стране. При всей уникальности и красоте представленных экспонатов, наряды Иосифа Давыдовича могли бы стать одним из главных акцентов культурного события. Но по определенным причинам этого не произошло. Почему — пояснила вдова народного артиста СССР Нелли Кобзон.

Знаменитость, которая тоже посетила экспозицию, пояснила, что в начале 70-х Вячеслав Зайцев подарил несколько костюмов ее знаменитому мужу. И все они были сшиты специального для него.

«В 1971, 72 и 73 годах Вячеслав Михайлович шил костюмы именно на Кобзона. У мужа тогда были поездки в Латинскую Америку, и Зайцев сделал для тех гастролей роскошные костюмы из бархата, атласа, с уникальной вышивкой по мотивам русских народных мотивов. И вот эти костюмы как-то развеялись по свету, но осталась о них память», — пояснила Нелли Михайловна изданию dni.ru.

Кроме того, часть гардероба артиста раздала она лично. Костюмы, с ее согласия, украсили несколько музеев страны, а один из них перешел в руки известного историка морды Александра Васильева.

«Какие-то вещи ушли в гардеробы друзей-артистов, молодым коллегам раздала „бабочки“ мужа», — добавила она.

Нелли Кобзон была счастлива в браке с Иосифом Кобзоном почти 50 лет, и разлучила супругов только смерть. Вдова народного артиста была третьей женой знаменитости, но именно с ней певец обрел настоящее семейное счастье. Возможно, потому, что артист изначально выдвинул условие тогда еще будущей супруге — никакой карьеры и уважительное отношение к его близким.

Нелли Михайловна свое обещание сдержала и посвятила все свободное время семье. Большую проверку на прочность она прошла и в самых сложных жизненных ситуациях, в том числе когда артист столкнулся с онкологическим заболеванием. До последней минуты Нелли Михайловна оставалась рядом с любимым мужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после смерти Кобзона в Сочи осталось особое наследие певца.