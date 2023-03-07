Ажиотаж на интим-товары в стране побил рекорд в преддверии 8 Марта

В магазинах интимных товаров наблюдается ажиотаж на предлагаемую продукцию, а устроили его представители сильной половины человечества в канун 8 Марта. Чем спешат порадовать любимых женщин мужчины к празднику, рассказала в интервью изданию Газета.ру Юлия Половинка, директор по маркетингу компании «Поставщик счастья».

Она отметила, что 20% спроса составляют товары из категории «Лубриканты и масла». Но есть продукция, которая особенно нарасхват среди покупателей.

«Конечно, спрос на универсальные лубриканты на водной основе всегда высокий, но возбуждающие смазки заняли практически 43%. А вот доля анальных смазок, наоборот, составила всего 11%», — отметила эксперт

Еще почти 12% от общей выручки приносят товары для женщин. Причем в этом году спрос на них вырос на треть, констатирует эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не купить контрафактные духи и парфюм на 8 Марта.