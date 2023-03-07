«Черный вторник»: забастовка во Франции грозит обвалить национальную экономику

Французы снова вышли ни баррикады.

Франция сегодня потеряла полтора миллиарда евро. В такую сумму оценивается всего лишь день общенациональной забастовки. А она объявлена бессрочной. На улицах толпы людей, перекрыты важные трассы, в воздухе дым от горящих шин. Но главное — это экономический эффект. Собственно, «поставить экономику на колени» хотят демонстранты, если Эммануэль Макрон не откажется от пенсионной реформы. Корреспондент «Известий» Написат Щамхалова про черный для Франции вторник.

Целый отряд против толпы школьников: ученики старших классов забаррикадировали улицу мусорными баками. Ответ силовиков был быстрым и жестким. У полиции одна цель — как можно скорее очистить улицы французской столицы от демонстрантов.

Париж раздирает крупнейшая в этом столетии забастовка. Сотни человек двинулись по центральным улицам. К акции присоединились работники практически всех сфер, а профсоюзы обещают вывести до конца дня еще тысячи демонстрантов. Все они выступают против реформы Макрона. Он поддержал увеличение пенсионного возраста с 62-х до 64-х лет.

«Люди сыты по горло! И устали до невозможности! Это сейчас для нас это 64 года — пенсионный возраст. А для наших детей какой будет? Уже 66 лет? И так до бесконечности…», — кричит член профсоюза Джессика Трокме.

Теперь возмущенные французы открыто призывают не голосовать за Макрона.

«Выборы Макрона ничего хорошего не принесли! Он хочет выдвигаться на новый срок. Но все они лицемеры и коррупционеры! Люди не верят бессмысленным законам президента!», — скандирует протестующая.

В отдельных регионах беспорядки начались еще накануне: десятки человек заблокировали выезды из городов. Где-то демонстранты выставили вот такие блокпосты — это водители автобусов и большегрузов перекрывают трассы своими машинами. Полиция пытается прорваться через оцепление, разгоняет людей слезоточивым газом и пиротехникой.

Демонстранты жгут мусор и покрышки. Эта толпа перекрыла подъезд к аэропорту Шарля де Голя в Париже горящими шинами.

В прессе этот вторник уже называют черным. К акции присоединились еще и представители энергетики: заправочные станции блокируют по всей стране. Не работают 10 ядерных объектов, под ударом электроснабжение страны. Бастовать будут бессрочно — до тех пор, пока не добьются отмены реформы. Этот протест обещает стать крупнейшей для республики забастовкой в этом веке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Францию захлестнула волна забастовок из-за пенсионной реформы.