Какой презент обрадует женщину, а от каких вариантов лучше сразу отказаться?

В преддверии Международного женского дня перед мужчинами встает очень непростой выбор. Каким подарком порадовать любимую жену, маму, дочь или бабушку? На этот вопрос aif.ru ответила психотерапевт Юлия Карачева.

Она подчеркнула, что дарить подарок «для галочки» точно не стоит. Такое отношение к празднику и близкому человеку будет непростительным и негативно скажется на взаимоотношениях. Но и искать оригинальный необычный подарок, отметила Карачева, сразу не стоит. Психотерапевт посоветовала обратить внимание на рутину и на то, чем женщина пользуется каждый день.

«Это может быть интересная техника для дома, подписки на платформы, которые нравятся вашей спутнице, сумка любимого бренда или просто совместная поездка в магазин за чем-то, что давно хотелось», — отметила Юлия Карачева.

Очень важно прислушиваться к женщине — наверняка она не раз упоминала о чем-то, чего очень давно хочет или не может позволить себе сама. Можно сделать сюрприз или выбрать подарок, который сможете разделить с дамой, например, какие-то совместные увлечения.

«А самое главное — помните, что вы собираетесь сделать приятное любимому человеку. Пусть покупка подарка тоже вызывает радость и предвкушение, а не тяжесть и тревогу», — резюмировала Карачева.

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