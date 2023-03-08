Манящая Карелия: объявлены победители премии Russian Hospitality Awards

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Отель в Ленинградской области признали лучшим из трехзвездочных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Престижные награды получили два отеля на берегу Ладоги.

Еще одной точкой притяжения для туристов может стать крупнейшее в Европе озеро Ладога.

Тем более, что два отеля, которые там находятся, стали победителями престижной премии Russian Hospitality Awards.

Так, лучшим загородным отелем признали «Дачу Винтера». А «Точка на карте. Лодейное Поле» получил награду как лучший отель категории три звезды. Виды из этих гостиниц вскружат голову любому.

Там раскрывается вся богатая природа Карелии с ее потрясающе красивыми хвойными лесами.

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