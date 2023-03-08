«Участливо ко мне отнесся»: почему Клара Новикова поменяла фамилию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

Юмористка Клара Новикова сменила фамилию после замужества

«Участливо ко мне отнесся»: почему Клара Новикова поменяла фамилию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Настоящая фамилия народной артистки РФ Герцер. В чем заключается тайна селебрити?

Юмористка Клара Новикова рассказала, почему выступает не под своей настоящей фамилией. Подробности знаменитость раскрыла изданию dni.ru.

«Новиковой я стала по мужу. После свадьбы взяла его фамилию. Я не очень стремилась к этому замужеству, просто встретила человека по фамилии Новиков, который как-то участливо ко мне отнесся — то поможет чемодан поднести, то пригласит поужинать. И у нас возникли отношения», — поделилась народная артистка России.

К слову, настоящая фамилия Новиковой - Герцер. Будущего мужа, чью фамилию впоследствии оставила, она встретила в консерватории. Родителям молодой человек не глянулся. Отца Клары Борисовны больше всего удивил размер обуви будущего зятя — 39-й.

Позже Новикова вышла замуж за спортивного журналиста Юрия Зырчанинова, но фамилию менять не стала. Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем находится в отношениях Клара Новикова.

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