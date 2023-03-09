Секс после ссоры: почему не стоит мириться в постели

Стоит ли заниматься сексом сразу после испытанных негативных эмоций?

Секс после ссоры — бывало практически с каждым. Уместна ли интимная близость после только что испытанных негативных эмоций — рассказала психолог, сексолог и телесный терапевт Ярославна Самсонова изданию «Страсти».

По ее словам, у секса две главные функции — продолжение рода и получение удовольствия. Во время занятия сексом в организме у человека вырабатывается гормон радости, который благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. То есть, вполне логично, что секс спокойно может бороться с тревожными расстройствами. Однако не стоит забегать вперед.

Согласно последним исследованиям, секс в тревожном состоянии неуместен или даже невозможен. Оказывается, мужчины и женщины совсем не хотят в этот момент секса, а просто не могут различить понятия возбужденности и стресса.

«Вспомните себя в стрессовой ситуации или когда вы испытывали чувство тревоги: увольнение с работы, ссоры с близкими, может, вы когда-либо были свидетелем ограбления или сцен насилия, несчастных случаев. Отсюда у меня появляется разумный вопрос: как в таком состоянии можно заниматься сексом?» — говорит психолог.

Самсонова добавила, что тревога, совмещенная с сексом, может привести даже к проблемам с эрекцией и снижению либидо. Более того, у пары могут возникнуть в будущем большие проблемы в интимной близости. Например, мужчины могут столкнуться с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи. С каждым разом у мужчины во время занятия сексом будут возникать страшные мысли о неудаче в постели, что, в конечном итоге, приведет к нарушению эрекции. У женщины, в свою очередь, может начаться вагинизм — затруднение проникновения.

«Секс точно не способ справиться с проблемами. Нужно проработать психологические аспекты и только потом отправляться с партнером в спальню», — говорит Самсонова.

Однако не стоит, конечно же, совсем отбрасывать тот момент, что секс действительно отличный способ снять напряжение и возможность установить более глубокую связь между партнером. Это и правда так, но тут важно запомнить одну истину: если стресс становится единственным механизмом, запускающими сексуальное желание и возбуждение — необходимо обратиться к специалисту, заключила психолог.

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