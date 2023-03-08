«У вас 13 детей?» — Путин наградил орденом первую мать-героиню из Башкортостана

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 525

Путин удивился, как мать-героиня из Башкортостана справляется с 13 детьми

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства побеседовал с представительницами прекрасного пола в торжественной обстановке.

Президент России Владимир Путин пообщался с матерью героиней Альбиной Хайдаршиной после церемонии вручения государственных наград в Международный женский день. Хайдаршина подарила жизнь 13 детям и стала первой обладательницей звания в Башкортостане.

«У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь, я не понимаю», — с удивлением поинтересовался Путин.

Глава РФ расспросил Хайдаршину про жизнь и остальных членов ее большой семьи. По словам женщины, живут они в частном доме и вдут свое хозяйство, а дети во всем помогают родителям. Самой взрослой дочери Винере сейчас 27 лет, она замужем и уже воспитывает своих детей. Младший ребенок Хайдаршиной появился 10 месяцев назад, спустя 29 лет брака она подарила супругу 13 наследника — сына Байраса.

Владимир Путин также поздравил всех женщин с праздником 8 Марта. Он отметил, что не осталось отраслей и сфер, в которых женщины не добились бы высот и результатов. Российский лидер поблагодарил награжденных за их самоотверженный труд и выбор прекрасной миссии — материнства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта.

-5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина об украинской судьбе
16:55
«Жадность фраера сгубила»: почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной
16:43
В России рассказали об отказе Украины обменять 70 пленных солдат
16:31
«Акации» и «Гвоздики»: ВС РФ за сутки уничтожили шесть гаубиц ВСУ в зоне СВО
16:22
Хайп или свадьба? Курбан Омаров встал на колено в центре Москвы
16:12
«У вас 13 детей?» — Путин наградил орденом первую мать-героиню из Башкортостана

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица