«Стремитесь к справедливости»: Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Путин поздравил женщин в Кремле с Международным женским днем

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава государства отметил неоценимый вклад представительниц прекрасного пола в различные сферы общественной жизни.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем в Кремле. Поздравление состоялось в рамках церемонии награждения представительниц прекрасного пола, которые выполняли долг в зоне спецоперации.

«Вы умеете быть и нежными, и женственными, и вместе с тем очень сильными, всегда стремитесь к справедливости. Делаете все для того, чтобы жизнь в семье, обществе, стране непременно менялась к лучшему. Я хочу еще раз всех вас поздравить с праздником, с международным женским днем и пожелать вам любви, счастья и благополучия», — сказал глава государства.

Он отметил, что невозможно переоценить женский вклад в обучение и воспитание детей. Формирование у них системы ценностей, которые помогут подрастающему поколению найти свое место в жизни и правильный путь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой город стал лидером по бронированию отелей на мартовские праздники.

Тема:
Спецоперация
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