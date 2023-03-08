Банки Швейцарии пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Китайцы опасаются хранить деньги в швейцарских банках из-за санкций против России

Банки Швейцарии пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

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Кстати, клиенты из Китая составляют значительную долю банковского сектора европейской страны.

В швейцарских банках настоящая паника: клиенты из Китая отказываются хранить там свои средства из-за опасений, что попадут под санкции, как это случилось с российскими активами. Об этом сообщает Financial Times.

По словам члена совета директоров одного из банков Швейцарии, они просто шокированы тем, что их страна отказалась от своего нейтрального статуса.

«У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают», — добавил он.

Согласно информации источника Financial Times из руководства крупнейших банков Швейцарии, подобные опасения есть у всех.

К слову, клиенты из Китая составляют значительную долю банковского сектора страны, который формирует 10% ВВП Швейцарии.

До этого стало известно, что город Берн заблокировал российские активы в рамках санкций, а банк Credit Suisse заморозил более трети активов РФ, зарегистрированных в стране.

Напомним, президент России Владимир Путин уже заявлял, что политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, однако рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Но подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как МИД РФ объяснил, почему Швейцария не сможет стать площадкой для диалога с Украиной.

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