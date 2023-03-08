«Любила, прощала, отдавала»: Ксения Бородина поздравила себя с 40-летием

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Ксения Бородина трогательно поздравила себя с 40-летием в соцсетях

Фото, видео: Instagram* / borodylia

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Телеведущая с плясками отметила праздник, но самое главное оставила на потом.

Телеведущая Ксения Бородина отметила день рождения. Этот праздник оказался особенным, ведь в паспорте теперь круглая дата — 40 лет. В честь юбилея артистка устроила пышную вечеринку и с удовольствием принимала множество поздравлений от близких и коллег по цеху.

Однако не только друзья оставили теплые пожелания в знаменательную дату, но и сама именинница. Звезда опубликовала трогательный пост для самой себя. По ее словам, она сильно изменилась: стала иначе смотреть на вещи и выросла над собой. Жизненный путь оказался непростым, однако Ксения сумела справиться с трудностями.

«Сегодня я хочу признаться себе в любви и сказать, что я большая молодец. Ты всю жизнь бежала, пыталась все успеть, много работала, старалась быть всегда хорошей, угождать, справлялась с трудностями, любила, прощала, отдавала. 40 — это прекрасно. С днем моего рождения!» — написала телеведущая.

Торжество теледива отметила в отеле, расположенном в одном из горных курортов. Имениннице подарили множество красных роз, в соцсетях мгновенно появились фото Ксении в окружении роскошных букетов. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Бородина отметила свой день рождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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