«Теряю в бабках»: Саша Черно пожаловалась на проблемы с финансами

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 229

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на проблемы с финансами

«Теряю в бабках»: Саша Черно пожаловалась на проблемы с финансами

Фото: Telegram / sasha_cherno93

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По словам Черно, это может быть связано с некой «родовой кармой», которую нужно проработать.

Звезда «Дома-2», блогер Саша Черно оказалась в затруднительной ситуации. Финансовое состояние экс-участницы телестройки оставляет желать лучшего. Все из-за непредвиденных ситуаций: обстоятельства постоянно складываются против брюнетки, она никак не может скопить нужную сумму. Об этом девушка пожаловалась подписчикам в Telegram-канале.

«Примерно раз в три-четыре месяца у меня начинается какая-то полная дичь. Меня начинают со всех сторон атаковать, я теряю в бабках и много всего другого», — рассказала девушка.

По словам Черно, это может быть связано с некой «родовой кармой», которую нужно проработать. Девушка намерена обратиться к специализированному специалисту, поскольку такие ситуации происходят с ней довольно часто.

«А то прикиньте, я работаю, работаю. Откладываю и масштабируюсь. А потом резко теряю все в ноль», — пожаловалась Александра.

Стоит отметить, что исчезновение денег — не единственная «хроническая» беда у Черно. Недавно блогер жаловалась на отит, который мучает ее почти каждый месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Черно показала первые фото после пластики.

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«Теряю в бабках»: Саша Черно пожаловалась на проблемы с финансами

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