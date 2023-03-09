Подливают масла в огонь: кому выгодны протесты в Грузии

Второй день подряд в грузинской столице не утихают протесты против закона об иностранных агентах. С критикой документа уже выступили в ЕС, а власти США заявили, что он навеян Кремлем. Правда, умолчали, что в Вашингтоне такой же документ был принят еще в 1938-м. Георгий Джабишвили о перспективах протестующих и новой инициативе грузинского парламента.

К двум часам ночи на улицах Тбилиси остались только самые радикальные члены оппозиции. Остальные, видимо, не выдержали продолжительных стычек с полицией.

Вообще полиция Грузии до определенного момента активно себя не проявляла. Но когда толпа попыталась штурмом взять здание парламента страны, в ход сразу пошел слезоточивый газ и водометы.

Вы видите в кадре, как часть людей пытается отступить от здания парламента в противоположную сторону. А остальные люди, которые можно сказать, пришли в себя, вновь возвращаются к месту, где происходят столкновения со спецназом.

Основные требования протестующих — отменить закон об иноагентах, одобренный парламентом накануне. Причем принята была самая мягкая версия документа — хотя изначально предлагалось почти полностью скопировать аналогичный закон в США.

Показательно, что первыми против закона выступили как раз те, кто теперь в Грузии должен называться иноагентом. Это целый список СМИ. Масла в огонь подлили и на Западе — оттуда хлынул поток критики. А посольство США вообще назвало события черным днем грузинской демократии. Чего как будто только и ждали протестующие.

Полицейские, судя по всему, пока даже не пытались вычислять и задержать отдельных провокаторов. Выполняли главную задачу — рассеяли толпу. Не стали разбирать и хлипкие импровизированные баррикады.

На одном из видео хорошо видно, что к подобным действиям полиции протестующие явно готовились. Некоторые принесли с собой противогазы, заметны и явные зачинщики — вот этот человек в желтом резко отличается одеждой от остальных. Именно такие люди — самые активные участники протеста.

Такие же провокаторы постоянно попадались на глаза во время украинского «майдана» и многочисленных грузинских протестов последних лет. Но, кажется, именно регулярные попытки революций научили грузинских силовиков пресекать любые беспорядки.

Очень хаотичная ситуация сейчас на проспекте Руставели. Не совсем ясно в какую сторону отступают митингующие. Но понятно одно — после попытки ворваться в парламент Грузии спецназ применил силу.

Очевидно, попытки штурмовать грузинский парламент продолжатся. Только вот вряд ли они станут успешными. Грузинские силовики и правящие партии явно не согласны идти на поводу у митингующих. И пусть кажется, что на грузинские проспекты вышло немало людей — в масштабах всей страны, численность протестующих не так уж и велика.