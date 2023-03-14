Звезда «Универа» Алексей Гаврилов разводится со второй женой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 921

В браке у артиста родился сын Рами, которому нет и года, но появление ребенка не спасло пару от расставания.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Актер Алексей Гаврилов разводится со своей второй супругой. Об изменениях в личной жизни звезда «Универа» рассказал ведущей и автору спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Алексей признался, что они с женой решили подать на развод, потому что являются полными противоположностями и не могут найти общий язык.

«Много есть нюансов, по которым мы оба понимаем, что не идем до самой старости. А если не идти до самой старости, то зачем себя мучить?» — объясняет свое решение Гаврилов.

Тем не менее они остались в дружеских отношениях, также актер и предприниматель материально помогает семье.

«Мы смеемся, что нас соединили, чтобы Рама появился (младший сын Гаврилова — Прим. ред.)», — рассказывает артист.

Алексей Гаврилов познакомился со своей первой супругой Мариной Мельниковой осенью 2014 года. В 2015-м пара поженилась, а уже через три года Марина подарила Алексею наследника, которого назвали Соломон. После пяти лет брака супруги объявили о разводе, при этом остались в дружеских отношениях. Недавно старший сын актера переехал из Таиланда в Москву. Алексей твердо уверен в том, что образование ребенок должен получить только в России.

Со своей второй женой Марией Гаврилов был вместе около двух лет. В 2022-м у пары появился сын Рама, а в 2023-м супруги приняли решение расстаться.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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