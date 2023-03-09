Момент взрыва газа в жилом доме в Забайкальском крае попал на видео

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент происшествия, который чуть не унес десятки человеческих жизней.

Фото, видео: ВКонтакте / Алексей Сергейкин

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Момент взрыва газа в жилом доме в Забайкальском крае попал на видео. Видео в социальных сетях опубликовал заместитель председателя правительства Забайкалья по ЖКХ Алексей Сергейкин.

Инцидент произошел днем в поселке Антипиха неподалеку от Читы.

Фото, видео: ВКонтакте / Алексей Сергейкин

Силами МЧС из-под завалов спасено пять человек, в том числе трое детей. Эвакуировано 30 человек. Семь человек госпитализировано. Все потерпевшие находятся в медицинских учреждениях где получают квалифицированную помощь в полном объеме.

В настоящее время ведутся работы по разбору завалов силами МЧС и поисково-спасательной службы Забайкальского края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько человек спасли в пятиэтажном жилом доме в Чите сотрудники МЧС.

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