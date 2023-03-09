В Петербурге во второй раз пройдет праздник музыки, скорости и драйва GARAGE FEST Игора Драйв

В Санкт-Петербурге во второй раз пройдет грандиозный праздник музыки, скорости и драйва — GARAGE FEST Игора Драйв 2023

5 и 6 августа 2023 года на Автодроме «Игора Драйв» состоится двухдневный фестиваль — GARAGE FEST Игора Драйв 2023. Гостей мероприятия ожидают яркие спортивные соревнования, развлекательные активности, мастер-классы, автограф-сессии и концерты. Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти развлечения для себя.

Любители автоспорта смогут поболеть за участников увлекательной гонки на выносливость REC Игора Драйв 4 часа 2023. Отличительная особенность этих соревнований — длинная дистанция, смены пилотов и дозаправки по ходу заезда. Лучшие российские автогонщики выйдут на старт четырехчасового марафона на современной гоночной трассе Автодрома «Игора Драйв». В гонке принимают участие автомобили разных классов: от мощных спортпрототипов и суперкаров категории GT до демократичных автомобилей национальных классов и нестареющей «классики». Победители определяются как в абсолютном зачете, так и в классах.

Украшением фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв станет четвертый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Среди пилотов молодые перспективные спортсмены и признанные фавориты российского дрифта, победители национальных и международных соревнований. В этапе примут участие 10 команд и более 50 участников из России и ближнего зарубежья. Всем гостям будет открыт доступ в сервис-парк, где можно будет поближе познакомиться с техникой, взять автографы у пилотов во время фотосессии на трассе и сделать фото на память.

Весь уикенд, помимо гонки на выносливость и дрифта, пройдут показательные выступления по мотокроссу, где лучшие мотокроссмены сразятся за звание самого лучшего райдера этого уикенда. Гостей фестиваля ожидают зрелищные старты, захватывающие дух прыжки и напряженная борьба.

Уже второй год подряд специально для GARAGE FEST Игора Драйв будет создана особая тематическая зона «Автокультура». На выставке будет представлено более ста по-настоящему редких автомобилей. Для всех тех, кто не равнодушен к автомобильной культуре организаторы проекта вновь соберут вместе уникальных представителей автопрома, которые в обычной жизни скрыты в частных коллекциях, музейных складах и реставрационных мастерских. Гости смогут увидеть на выставке гоночные автомобили, познакомиться с редкими омологационными экземплярами и эффектными спорткарами. В субботу посетители смогут увидеть многих из них в действии на специальном заезде-параде, который пройдет на современном гоночном треке «Игора Драйв».

По традиции в лектории «Автокультуры» гости смогут послушать выступления авторитетных спикеров, пообщаться с единомышленниками. Известные персоны из мира автомобилей, авто- и мотоспорта примут участие в дискуссиях, посвященных темам скорости, автоспорта, правилам коллекционирования, реставрации, автомобильной культуре в различных ее проявлениях.

Дополнит программу фестиваля выставка уникальных дрэгстеров и промодов, которые принимают участие в Чемпионате России и мира по дрэг-рейсингу. Гости фестиваля смогут увидеть и услышать эксклюзивные автомобили лучших тюнинг ателье России и мира, и заглянуть под капот мощных машин с «паспортной» мощностью от 500 л. с.

Впервые в рамках фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв состоится международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент», где студенты ведущих технических ВУЗов представят свои формульные болиды. «Формула Студент» — ежегодное студенческое соревнование, этапы которого проходят в Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Чехии, Нидерландах, Индии, Австралии, США. Команды со всего мира проектируют, строят, тестируют и соревнуются на гоночных машинах класса «формула». На Автодроме «Игора Драйв» команды разместят свои разработки, презентуют жюри инженерные решения и обоснуют их экономическую и техническую эффективность, а затем испытают болиды при прохождении трассы.

Вдохновившись атмосферой фестиваля, гости смогут воспользоваться услугами центра контраварийной подготовки, а также прокатиться на картинге. На фестивале будет представлена большая фуд-зона с разнообразными едой и напитками.

GARAGE FEST Игора Драйв — это микс спорта, музыки и отличного настроения в кругу семьи и друзей. Организаторы фестиваля подготовили большую развлекательную программу, в том числе выступления известных артистов и диджеев с любимыми и узнаваемыми хитами.

Продажа билетов на GARAGE FEST Игора Драйв 2023 уже открыта. Билетная программа включает в себя три категории: VIP, Комфорт и Зона свободного размещения. По традиции стоимость билетов будет меняться в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 31 марта действует акция «Раннее бронирование», в рамках которой вы можете купить билеты по наиболее выгодным ценам — билет на два дня фестиваля в Зону свободного размещения будет стоить всего 1000 рублей. Также в продаже есть билеты на один день фестиваля. Дети до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, для детей от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет; от 14 лет — взрослый билет.

Планируйте свой гоночный уикенд заранее! Билеты и подробная информация о фестивале на сайте www.drive-igora.ru и www.rosgonki.ru.

GARAGE FEST Игора Драйв 2023 — точка притяжения для тех, кто не может жить без движения. Не пропустите уикенд эмоций, скорости, драйва и отличной музыки!