Шесть актеров поборются за роль нового Джеймса Бонда

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 71 0

Главным фаворитом называют артиста из фильма «Бедные-несчастные».

Кто сыграет нового Джеймса Бонда в следующем фильме

Фото: Кадр из х/ф «007: Координаты «Скайфолл»», реж.: Сэм Мендес, 2012г.

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Джек Бартон главный претендент на роль Джеймса Бонда

Режиссер Дени Вильнев и директор по кастингу Нина Голд подобрали актеров, которые примут участие в кинопробах на роль агента 007 Джеймса Бонда в начале сентября этого года. Об этом сообщает издание Page Six.

Шорт-лист состоит из шести малоизвестных актеров. При этом основным фаворитом считается Джек Бартон, запомнившийся ролью в картине «Бедные-несчастные». В списке также числятся Джек Лоуден, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал и Харрис Дикинсон.

Однако студия Amazon MGM не подтвердила перечень кандидатов на роль агента 007. В компании подчеркнули, что поиски нового Джеймса Бонда еще не завершены, все имена претендентов будут раскрыты позже.

До этого продюсер Эми Паскаль говорила, что имя актера, который сыграет Бонда, могут объявить до конца года. Итоговое решение примут она, Вильнев, Голд, сценарист Стивен Найт и основатель кинокомпании Henday Films Дэвид Хейман. Съемки картины начнутся после завершения работы Вильнева над лентой «Дюна: Часть третья».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер обсуждает с американским актером Джонни Дэппом участие в продолжении известной франшизы.

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