Гросси заявил о хороших рабочих отношениях с Россией

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

Глава МАГАТЭ претендует на пост генерального секретаря ООН.

Что сказал Рафаэль Гросси об отношениях с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Гросси заявил, что отношения с Россией основаны на взаимном уважении

Отношения с Россией основаны на взаимном уважении, а в случае избрания генсеком ООН они перейдут на новый уровень. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с ТАСС.

«У меня сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией. Думаю, между нами существуют отношения, основанные на взаимном уважении», — заявил глава организации.

Гросси отметил, что за время своей деятельности ему доводилось не раз видеться с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Рассуждая о перспективах отношений России и ООН при своем избрании на пост генерального секретаря организации, он сказал, что рассчитывает на выстраивание серьезного и профессионального диалога между сторонами.

Серия голосований для выбора кандидата на пост генсека пройдет осенью этого года в Совете Безопасности ООН. Затем его утвердит Генассамблея. Избранный претендент вступит в должность 1 января 2027 года.

На кресло генсека, помимо Гросси, претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет Херия, бывший руководитель Сенегала Маки Саль, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, дважды возглавлявшая МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес Биркетт и угандийский политик Олара Отунну.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил о затяжном кризисе, с которым столкнулось руководство ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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