Командование ВСУ напугано ростом батальона «Азов»*

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Зеленский отправляет еще два подразделения боевиков-националистов в Донбасс.

Фото, видео: Reuters/Marko Djurica; 5-tv.ru

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Причем в подобных акциях власти чаще всего опираются на подразделения украинских националистов. Когда-то все началось с запрещенного в России батальона «Азов»*,  теперь это уже не какие-то пару тысяч идейных головорезов, а полноценная армия, во главе которой человек, называвший Зеленского предателем. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин отлично знает, о ком идет речь.

Нацистский «Азов», запрещенный в России, разрастается до масштабов армии, и это тревожит даже украинских военных. Интервью офицера офицера ВСУ Евгения Бекренева взорвало сеть. Он описывает последствия армейской реформы, в результате которой бывший батальон «Азов» поглотил ряд подразделений и превратился в три полноценных корпуса. В общей сложности это более 50 тысяч бойцов, лояльных в первую очередь основателю «Азова» — Андрею Билецкому** с позывным «Белый вождь».

«Я считаю, это очень опасно. Если Билецкий овладеет этим инструментом, то это будет огромная военная сила, которая будет выполнять политические приказы человека, которого никто не избирал», — сказал офицер артиллерийской разведки ВСУ Евгений Бекренев.

«Азов» — это не только военное, а в первую очередь идеолого-политическое объединение с двойной иерархией. Вместе с воинскими званиями у азовцев есть партийные, и именно они в приоритете.

«Все, происходящее там, полностью заточено на верность организации, на верность партии и лично „Белому вождю“. Роль государства Украина, роль президента или каких-то органов там опосредованная, и в любой момент, если возникнет конфликт между партийной верностью и верностью государству, скорее всего победит партийная верность», — сказал военкор «Известий», военный эксперт Дмитрий Астрахань.

«Азов» уже сейчас дублирует государство. У него свой гитлерюгенд — детские военизированные лагеря, своя сержантская школа, свое училище офицеров, свои средства массовой информации, объединенные в холдинг «Азов-медиа».

«На самом деле эти силы могут быть использованы для свержения власти в Киеве, для подавления выступления украинского народа. Насколько сможет нынешний главнокомандующий ВСУ Дробатный ими управлять? Я думаю, что полностью управлять не сможет», — сказал военный эксперт, заведующий Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Зеленский, который очень не любит политических конкурентов, видимо, понимает исходящую от Билецкого угрозу. Но открыто сделать с ним ничего не может, остается только заискивать. Поэтому позавчера, в День независимости Украины, он вручил «Звезду Героя» «Белому вождю». А тот принял награду, хотя в 2020 году говорил, что никогда этого не сделает.

«Нам не нужны награды от человека, который предает все, за что мы боролись и воевали. Ни один доброволец не примет награду из рук Зеленского», — говорил основатель террористической организации «Азов» Андрей Билецкий.

И только сегодня план Зеленского по нейтрализации угрозы стал понятен — он назначил корпуса Билецкого и его ближайшего соратника Дениса Прокопенко** с позывным «Редис» ответственными за оборону оставшейся части Донбасса. Судя по всему, это утилизация под видом «усиления» самого опасного направления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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