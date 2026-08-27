Китайский тайфун «Лала» идет на Камчатку: синоптики раскрыли траекторию шторма

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 92 0

Азия под ударом стихии, Гидрометцентр предупреждает об угрозе российский регион — что известно о шторме

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Китайский тайфун «Лала» идет на Камчатку

Сразу несколько мощных тайфунов одновременно движутся на Китай, а один из них уже взял курс на российский Дальний Восток. Об экстренной ситуации предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, тропический шторм «Лала», который сейчас бушует в открытой части океана, пересекает линию перемены дат и превращается в полноценный тайфун. Его траектория пролегает в сторону Камчатки.

«Пока он направляется как будто бы к Камчатке», — заявила Макарова.

Она уточнила, что шторм, скорее всего, трансформируется, но его влияние может серьезно обострить погодную ситуацию в регионе. Тайфун способен усилить уже действующий циклон, принести с собой огромные объемы влаги и тепла, что спровоцирует мощные дожди и ухудшение фронтальной обстановки.

Остальные тайфуны минуют российские берега — их маршруты пролегают в других направлениях. Один из них угрожает Шанхаю, другой смещается к северу от Хайнаня и, вероятно, выйдет на полуостров Лэйчжоу.

Синоптики продолжают следить за движением циклонов — в любой момент траектории могут измениться. Жителям Камчатки рекомендуют быть готовыми к резкой смене погоды и возможным ливням.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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