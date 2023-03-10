Владимир Путин обсудил с президентом Египта поставки сельхозпродукции

Египет заинтересован в совместных с Россией проектах в сфере энергетики и промышленности. Это была одна из тем телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с главой арабской республики. Разговор состоялся по инициативе Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Лидеры обсудили поставки в Египет российской сельхозпродукции, а также вывоз украинского зерна по Черному морю и экспорт из России продовольствия и удобрений на мировые рынки.