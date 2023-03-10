«Сижу на кресле-каталке»: Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду

«Сижу на кресле-каталке»: Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на травмы, артист все равно отработал несколько выступлений и даже дал полноценный концерт в Рязани.

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о болях, которые беспокоят его. Неприятные ощущения артист испытывает из-за полученных травм после падения на льду. Сейчас артист сидит дома, старается быстрее восстановиться, в этом ему помогает специальное кресло.

«Я поскользнулся на льду, правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, еще что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке», — приводит слова Шафутинского издание aif.ru.

Несмотря на это, певец все равно несколько раз выступил после случившегося и даже смог дать полноценный «Большой юбилейный» концерт в Рязани в начале марта. Самой затруднительной для певца оказалась дорога из одного города в другой, которая заняла три с половиной часа.

Стоит отметить, что 13 апреля Шуфутинскому исполнится 75 лет. Ранее 5-tv.ru писал, что Шуфутинский мечтает о третьем ребенке.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.90
0.44 80.14
-0.41
Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по ...

Последние новости

7:26
В Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией
7:13
Стало известно, кто устроил стрельбу в центре Тель-Авива
6:59
«Сижу на кресле-каталке»: Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду
6:42
Взрыв газа в жилом доме в Забайкальском крае: как спасали людей и что будет дальше
6:29
Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП
6:13
Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака
Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица