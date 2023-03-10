В России мошенники освоили новые виды автоподстав

Автоподставы ушли в онлайн. О новых способах мошенников заполучить деньги водителей пишут «Известия». Речь идет о фишинговых ссылках, имитирующих сайты операторов платных дорог. С их помощью невнимательные автомобилисты пытаются рассчитаться за проезд, но деньги уходят на счет злоумышленников.

Другой сценарий более привычный и разыгрывается на дороге. Это резкое торможение с помощью ручника, при котором стоп-сигналы не загораются. Жертва не успевает среагировать и врезается в машину злоумышленника, чаще всего — дорогую иномарку.

Ну а дальше все стандартно: мошенники предлагают договориться о компенсации без вызова полиции. Поддаваться на это нельзя, следует дождаться приезда ГИБДД. Ну и превентивно стоит установить авторегистратор, его запись в таком случае позволит доказать вашу невиновность.