В России мошенники освоили новые виды автоподстав

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Как не попасться на их удочку?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Автоподставы ушли в онлайн. О новых способах мошенников заполучить деньги водителей пишут «Известия». Речь идет о фишинговых ссылках, имитирующих сайты операторов платных дорог. С их помощью невнимательные автомобилисты пытаются рассчитаться за проезд, но деньги уходят на счет злоумышленников.

Другой сценарий более привычный и разыгрывается на дороге. Это резкое торможение с помощью ручника, при котором стоп-сигналы не загораются. Жертва не успевает среагировать и врезается в машину злоумышленника, чаще всего — дорогую иномарку.

Ну а дальше все стандартно: мошенники предлагают договориться о компенсации без вызова полиции. Поддаваться на это нельзя, следует дождаться приезда ГИБДД. Ну и превентивно стоит установить авторегистратор, его запись в таком случае позволит доказать вашу невиновность.

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