Толкнувшему под поезд подростка мужчине предъявили обвинение

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 18

Сейчас главный вопрос для правоохранителей — как подозреваемый с маниакальными наклонностями мог спокойно разгуливать по Москве и есть ли еще пострадавшие.

Толкнувшему под поезд подростка мужчине предъявили обвинение

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Столичные правоохранители предъявили обвинение мужчине, толкнувшему подростка под поезд. Подозреваемому предстоит ответить по статье о покушении на убийство УК РФ, сообщили в прокуратуре Москвы.

Там уточнили, что в ближайшее время суд столичного метрополитена примет решение об избрании меры пресечения для мужчины. Будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Кроме того, добавили в прокуратуре, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее он уже лечился в специализированной клинике в Москве, и уже в скором времени после выписки случилась громкая история, жертвой которой чуть не стал 15-летнй школьник.

Инцидент произошел в четверг, 9 марта. По версии следствия, 62-летний мужчина спустился в столичную подземку и обратил внимание на подростка. Тот стоял на краю платформы и смотрел в смартфон. В момент, когда к станции приближался поезд, подозреваемый подбежал к юноше сзади и толкнул его на рельсы.

Толкнувшему под поезд подростка мужчине предъявили обвинениеТолкнувшему под поезд подростка мужчине предъявили обвинение. Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

К счастью, все обошлось без жертв: школьник, успел спрятаться в специальный желоб на путях, а мужчину тут же схватили пассажиры и передали правоохранителям. Ответить на вопрос, зачем он это сделал, злоумышленник не смог.

Позже выяснилось, что не только подросток пострадал от действий подозреваемого — близким людям тоже досталось. Так, супруга мужчины рассказала, что 7 февраля он собственноручно пытался задушить ее. Как раз в тот день, когда его выписали из психдиспансера. Там он, кстати, проходил лечение с диагнозом «органическое поражение головного мозга».

Теперь правоохранителям предстоит узнать, мог ли еще кто-то пострадать от действий вчерашнего пациента психлечебницы, а также — кто из врачей и почему выписали его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, толкнувшего подростка под поезд мужчину выпустили из психбольницы в день инцидента.

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