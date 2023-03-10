Не найдут там счастья: Песков высказался о россиянах, уехавших в Грузию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Песков о жизни за границей: лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны

Фото, видео: РИА Новости / Александр Имедашвили; 5-tv.ru

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По словам Пескова, граждане России всегда свободны в своих передвижениях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обсудил с журналистами ситуацию, связанную с отъездом россиян на фоне объявленной мобилизации в Грузию. Ведь в последние дни наметилась обратная тенденция — россияне массово начали возвращаться на родину.

По словам Пескова, не стоит преувеличивать количество этих людей, так как граждане России, все-таки свободны в своих передвижениях.

«Они гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является родина. В то же время им никто не мешает искать счастья на стороне, но лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет таких волнений и где не сжигают флаги твоей родины», — говорит Песков.

Он также добавил, что просто существует такая часть населения, которая очень бурно реагирует на разные события в нашей стране. Они могут резко сорваться и сменить места жительства на какое-то время.

До этого стало известно, что количество въехавших в РФ из Грузии легковых автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии только за последние сутки увеличилось почти вдвое.

Несколько дней назад в Грузии начались массовые протесты возле здания парламента. С каждым днем они становятся все более радикальными.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как протесты в Грузии набирают новые обороты.

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