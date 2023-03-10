«Умираю, скорую быстрее!» — Гуф в неадекватном состоянии захотел вернуться к бывшей жене

|
Полина Долгова
Полина Долгова 28

В последнее время Гуф стал публиковать в соцсетях все более странные ролики со своим участием.

«Умираю, скорую быстрее!» — Гуф в неадекватном состоянии захотел вернуться к бывшей жене

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько дней назад Алексей Долматов сильно поссорился с женой Юлией Королевой. После этого он пустился во все тяжкие, сильно обеспокоив своих фанатов.

Музыкант посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее своей женщиной, а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину.

«Чуть не забыл. Моя, надеюсь, не последняя жена, спасибо тебе большое за очередной жизненный урок, но вот это все мое, понимаешь?!» — заявил Гуф.

Чем дальше — тем хуже: рэпер начал публиковать в социальных сетях странные ролики со своим участием. Показал он и плачущую жену, у которой, как позже выяснилось, отобрал паспорт, из-за чего сейчас Юлия не может уехать от него. Не исключено, что рэпер находится в неадекватном состоянии. Но что его вызвало: эмоциональный кризис или запрещенные вещества, — неизвестно.

«Я столько бухал все эти дни, ты довольна, Юль?! Я еле стою, у меня подкашиваются ноги, я умираю, отвечаю. Скорую быстрее дайте сюда», — заявил артист, находящийся в плачевном состоянии.

К слову, еще недавно Айза предупреждала Юлию Королеву о том, что многое знает о Гуфе, но пока не решается рассказать об этом. Что имела в виду бизнесвумен — остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Гуф привел в замешательство поклонников и выложил фото на котором он вместе со своим сыном Сэмом и первой женой Айзой Анохиной.

В этой публикации Алексей Долматов признался, что Анохина его любимая женщина номер два и поздравил с 8 Марта «свою женщину», написав ей приятные слова. После этого, Гуф опубликовал у себя в блоге видео, посвященное нынешней супруге, в котором выразил надежду на то, что она «не последняя жена» в его жизни.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.90
0.44 80.14
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
«Умираю, скорую быстрее!» — Гуф в неадекватном состоянии захотел вернуться к бывшей жене
14:41
ВЦИОМ: Путину доверяют все больше россиян
14:29
«В машине и комнатах»: вдова покойного Кобзона постоянно слушает его песни
14:18
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС
14:03
Не найдут там счастья: Песков высказался о россиянах, уехавших в Грузию
13:52
Одним меньше: ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в ДНР

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица