Несколько дней назад Алексей Долматов сильно поссорился с женой Юлией Королевой. После этого он пустился во все тяжкие, сильно обеспокоив своих фанатов.

Музыкант посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее своей женщиной, а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину.

«Чуть не забыл. Моя, надеюсь, не последняя жена, спасибо тебе большое за очередной жизненный урок, но вот это все мое, понимаешь?!» — заявил Гуф.

Чем дальше — тем хуже: рэпер начал публиковать в социальных сетях странные ролики со своим участием. Показал он и плачущую жену, у которой, как позже выяснилось, отобрал паспорт, из-за чего сейчас Юлия не может уехать от него. Не исключено, что рэпер находится в неадекватном состоянии. Но что его вызвало: эмоциональный кризис или запрещенные вещества, — неизвестно.

«Я столько бухал все эти дни, ты довольна, Юль?! Я еле стою, у меня подкашиваются ноги, я умираю, отвечаю. Скорую быстрее дайте сюда», — заявил артист, находящийся в плачевном состоянии.

К слову, еще недавно Айза предупреждала Юлию Королеву о том, что многое знает о Гуфе, но пока не решается рассказать об этом. Что имела в виду бизнесвумен — остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Гуф привел в замешательство поклонников и выложил фото на котором он вместе со своим сыном Сэмом и первой женой Айзой Анохиной.

В этой публикации Алексей Долматов признался, что Анохина его любимая женщина номер два и поздравил с 8 Марта «свою женщину», написав ей приятные слова. После этого, Гуф опубликовал у себя в блоге видео, посвященное нынешней супруге, в котором выразил надежду на то, что она «не последняя жена» в его жизни.