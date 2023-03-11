Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков были вынуждены расстаться на время

Вокруг одного из самых крепких браков в мире российского шоу-бизнеса много разговоров, но далеко не все из них — правда.

Певица Юлия Ковальчук вышла на связь после отъезда из Москвы и временного расставания с мужем, а по совместительству коллегой по цеху Алексеем Чумаковым. На это обратили внимание dni.ru. Знаменитость решила порассуждать об отношении к старению, которое, к слову, назвала «взрослением». Также она подчеркнула, что этот процесс ее не пугает.

«Это же такое счастье быть взрослой, свободной и самодостаточной», — приводят слова исполнительницы журналисты.

Брак Чумакова и Ковальчук признают одним из самых крепких в мире российского шоубиза. Он сопровождается множеством слухов, где фигурируют скандалы, измены и развод. Даже их недавний отъезд за границу на отдых вызвал молву о расколе семьи.

Но, возвращаясь к разрыву, он все же произошел между звездами. Исполнитель хита «Счастье» оставил жену и дочь за рубежом, а сам вернулся в Россию, чтобы радовать публику концертами выступать с концертами. Впрочем, расставание счастливой звездной семьи произошло лишь на время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую правду раскрыла Ковальчук об отношениях с Чумаковым.