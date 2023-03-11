Истерия или месть духов: почему магические ритуалы оказывают пагубное влияние на детей

Нашумевший случай с массовым недомоганием у колумбийских школьниц после спиритического сеанса мог быть спровоцирован сразу несколькими факторами.

В Колумбии 28 школьниц были экстренно госпитализированы с приступами рвоты и потерей сознания. Как оказалось, перед недомоганием девочки играли с доской Уиджи, которую используют для спиритических сеансов. Инцидент произошел в одной из школ города Пасто. Экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис и психолог Ирена Сирма эксклюзивно с 5-tv.ru поделились своими версиями о том, что могло повлиять на самочувствие школьниц.

Так, по мнению экстрасенса, многие магические атрибуты вроде карт Таро, кристаллов и досок Уиджи ошибочно воспринимаются людьми как сувенирная продукция, которую легко приобрести в любом книжном магазине. Поэтому отношение к этим предметам довольно несерьезное: большинство покупает их для развлечения, в то время как они предназначены для серьезных ритуалов и приворотов.

«Раньше, чтобы стать магом или ведьмой, нужно было родиться носителем силы, пройти обучение и посвящения. Лишь после этого они получали возможность практиковать магию через различные атрибуты. Сегодня же многие считают, что это ни к чему. Достаточно лишь купить доску Уиджи и вызвать дух мертвого», — пояснил Харрис.

Именно по этой причине колумбийские школьницы стали жертвами потревоженных духов, считает специалист. Дело в том, что доска Уиджи является своего рода порталом между потусторонним и реальным мирами.

«Чтобы выйти на контакт с человеком в наш мир, духам необходимо напитаться энергией. И вот тут небольшая загвоздка. Опытные маги знают, где взять эту энергию и как напитать духов с помощью определенных свечей, трав и других ингредиентов. А неопытные пользователи будут отдавать свою собственную энергию жизни», — рассказал экстрасенс.

Причем последствия такого контакта могут быть самые плачевные.

«Хорошо, если вы просто лишитесь сознания на какое-то время или почувствуете себя плохо, но очень часто духи могут забирать и годы жизни. Вторая любимая забава у представителей потустороннего мира — это нарушение психики живых. Духи четко видят тех людей, которые не относятся к миру магии, не являются практиками и специально над ними подсчитывают», — предупредил эксперт.

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К примеру, взяв обычные карты Таро, который сейчас так популярны, человек рискует сойти с ума. А все потому, объясняет Харрис, что духи не терпят насмешек. Дело в том, что магические атрибуты — живые. Так, если неопытный пользователь начнет задавать подряд вопросы картам, то они начнут играть с ним, показывая только плохие расклады. Этим способом карты будут воздействовать на сознание, вселяя тревогу и страх перед будущим.

По этой причине есть три правила, которые следует соблюдать при работе с магическими инструментами.

«Если вы не являетесь практикующим магом, не читаете никаких заклинаний и определенных слов, даже если они идут в инструкцию с шуточной доской Уиджи. Никогда не играйте с магическими атрибутами в полнолуние. Ведь именно в этот день особо сильна связь с потусторонним миром. И, наконец, не участвуйте в групповых мероприятиях, где к магии относятся как развлечению», — подчеркнул Харрис.

Если пренебрегать этими простыми правилами, то можно стать жертвой духов, добавил экстрасенс.



www.globallookpress.com / Britta Pedersen; ВКонтакте / Ирена Сирма; 5-tv

Другого мнения придерживается психолог Ирена Сирма. Так, плохое самочувствие колумбийских школьниц может быть связана с незрелой психикой. По ее словам, из-за впечатлительности у девочек-подростков могла попросту случиться истерика в такой полумистической обстановке.

«Моя версия: у девочек-подростков с 10 до 15 лет формируется женственность. Сам термин „истерия“ происходит от греческого слова hystera, то есть матка. Воздействие гормонов на девичий организм очень велико: меняется тело, восприятие себя и окружающего мира. При истерии основной [паттерн поведения] — привлечение внимания любым способом. И в подростковом возрасте основная ценность — реакция сверстниц. Отсюда тяга к эзотерике, чему-то потустороннему, страшному и неизвестному», — уверена специалист.

Психолог подчеркнула, что ученицы из Колумбии решились на эксперимент, чтобы привлечь к себе внимание. Правда, вероятно, их действия не были осознанными. В итоге, хорошее воображение сыграло с ними злую шутку.

«Эти девочки пошли по пути привлечения внимания через обморок — и это им, в общем, удалось. Правда в том, к сожалению, что все эти мотивы не осознаются. Подростки учатся мыслить абстрактно, но с этим навыком приходит и повышенная эмоциональность, которую специалисты называют «социальной обеспокоенностью», — аргументировала Сирма.

Психолог добавила, что в этом возрасте психика девочек очень восприимчива: любое замечание может быть воспринято в штыки.

«Тинейджер постоянно думает о том, как он выглядит в глазах других людей, особенно сверстников. Любая совершенно незначительная критика ранят его, как стрела. В то же время он считает себя центром мироздания. Вся эта сумятица не может не приводить к бурным всплескам эмоций», — объяснила она.

Главной причиной того, почему со школьницами случилось коллективное недомогание — это гормональная перестройка организма, которая сопровождается неприятными ощущениями. Причем максимального пика она достигает к 15 годам. Триггером, вызывающим плохое самочувствие, может быть что угодно, в том числе и спиритический сеанс.

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