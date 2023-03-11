«Постарела и повзрослела»: Ковальчук ответила хейтерам на критику ее внешности
Певица Юлия Ковальчук ответила хейтерам на критику ее внешности
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Певица гордо заявила, что ей нравится быть взрослой и самодостаточной.
Певица Юлия Ковальчук не боится взросления и сопутствующих вместе с этим возрастных изменений. Об этом экс-солистка группы «Блестящие» заявила в своем блоге. Она отметила, что спокойно реагирует и не обижается на хейтеров, называющих ее старой.
Юлия Ковальчук опубликовала фото в деловом костюме.
«Конечно, я повзрослела! И пусть вас, девочки, комментарии типа „Как ты постарела и повзрослела!“ не пугают и не обижают. Это же такое счастье быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь!» — заявила Ковальчук.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук раскрыла правду об отношениях с Чумаковым.
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