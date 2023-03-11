В немецком городе Карлсруэ задержали преступника, взявшего заложников в аптеке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21

По предварительной информации, пострадавших нет.

В немецком городе Карлсруэ задержали преступника, взявшего заложников в аптеке

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

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В Германии правоохранители задержали преступника, взявшего в заложники несколько людей в аптеке в городе Карлсруэ. Об этом говорится в Twitter-аккаунте местной полиции.

«В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Информация о произошедшем появилась накануне поздно вечером. Полицейские задержали злоумышленника в ходе штурма, территория вокруг аптеки была оцеплена.

По данным немецкой газеты Stuttgarter Zeitung, в заложниках находились два человека. Очевидцы сообщали, что слышали стрельбу. Также издание отмечало, что преступник требовал крупную сумму за освобождение удерживаемых – как минимум несколько миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени неизвестный ворвался в магазин и взял заложника.

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