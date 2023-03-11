Появились кадры со стройплощадки с будущим особняком блогера Lerchek

Блогеры Валерия и Артем Чекалины (Валерия известна под псевдонимом Lerchek — Прим. ред.) строят себе особняк, стоимостью более миллиарда рублей. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров побывал на стройплощадке и рассказал про размеры будущего «дворца» возлюбленных.

«Вот и та сама территория, где в данный момент строится самый настоящий „дворец“ блогеров Чекалиных. Его площадь составляет две тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Известно, что здание находится в центре элитного поселка. На кадрах видно, что это большой дом с панорамными окнами. Также на территории особняка задуман и гараж, он рассчитан на пять машин. Именно столько транспортных средств зарегистрировано на знаменитую пару.

Подробнее о загородной недвижимости и незадекларированном заработке интернет-звезд смотрите 12 марта в итоговой программе с Петром Марченко на РЕН ТВ в 23:00 мск.

Ранее со знаменитостями произошел налоговый скандал. Валерии предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее супруга Артема заподозрили в пособничестве.

В ходе следствия выяснилось, что девушка два года распределяла свои заработки между счетами родственников и друзей. При этом вела работу по упрощенной системе налогообложения, которая применяется при доходах до 150 миллионов рублей в год. По данным следователей, реальный доход, который она получала от фитнес-марафонов, был значительно выше. Являясь индивидуальным предпринимателем (ИП), Lerchek не платила налоги на добавленную стоимость (НДС).

Блогеры не стали прятаться после скандала. Они пообещали разобраться с задолженностью в кратчайшие сроки и погасить долги перед государством. Ранее 5-tv.ru публиковал пояснение мужа Lerchеk, откуда в его доме взялись слитки золота.