«Были неправы» — первое интервью семьи блогеров Чекалиных после скандала

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 611

Молодые люди объяснили, что нарушили закон по нелепой случайности, просто не уследив за финансами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Бизнесмен Артем Чекалин и блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Lerchek, дали первое интервью после скандального задержания и ареста по подозрению в неуплате налогов. Поговорить супруги согласились с корреспондентом «Известий».

«Возможно, были где-то неправы. Нам налоговые органы насчитали штраф. Возбудили уголовное дело», — рассказал глава семейства.

Супруги пообещали разобраться с задолженностью в кратчайшие сроки и погасить долги перед государством.

«Ну и подписчики знают, что мы живем здесь, в Москве. Здесь хотим развиваться, здесь строить», — рассказала Чекалина.

«Более того, мы здесь строили дом, когда все отсюда сбегали. <…> Никому слова плохого не говорили. Любим свою страну, поддерживаем наших ребят», — добавил супруг.

Также блогеры объяснили, почему, по их мнению, на них после задержания обрушился шквал критики.

«Мы с Артемом, действительно, живем открыто и, наверное, иногда слишком. Мы люди искренние. И все, что видите, это в принципе происходит с нами в жизни. Да, мы живем в хорошем доме, мы ездим на хороших машинах, наши дети… Делаем для них все самое лучшее, да и для наших родителей», — добавила блогер Lerchek.

Блогеры добавили, что обязательно заплатят штрафы, так же, как раньше платили налоги за свой бизнес. Знаменитости добавили, что не могут комментировать подробности дела, так как подписали подписку о неразглашении. но поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за аккуратность и вежливость при задержании.

По информации Следственного комитета РФ, Чекалина вместе с мужем задолжала государству более 300 миллионов рублей налогов.

Прокуратура Москвы предъявила самой Валерии обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, а ее мужу — обвинение по статье о пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Чекалина на протяжении двух лет не предоставляла информацию о своих реальных доходах налоговой, чтобы незаконно выводить деньги через ИП мужа и родственников. Таким образом Lerchek избегала более высоких выплат в казну государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему налоговая заинтересовалась бизнесом блогера Чекалиной.

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